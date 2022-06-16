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    Bitlis'teki yangında düğün için alınan eşyalar kül oldu

    Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Anne Gönül Aydın'ın oğlunu evlendirmek için aldığı eşyalar ve yaptığı birikimler de yangında alevlere teslim oldu.
    • 16.06.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 17:12
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    Bitlis'teki yangında düğün için alınan eşyalar kül oldu

    Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Sefasahil köyünde, Yılmaz Aydın'a ait tek katlı binada yangın çıktı.

    Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede etrafı sarmaya başladı.

    Evin balkonda mahsur kanal Aydın Ailesi'nin 1 çocuğu, kendini dışarı atıp kurtulurken çevredekiler olayın yaşandığı yere itfaiye ekiplerini çağırdı.

    Büyük hasar meydana geldi

    Olay yerine gelen Adilcevaz Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale edip alevleri söndürdü.

    DHA'nın haberine göre; evde büyük oranda maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

    "Oğlumun evliliği için hazırladığım eşyalar kül oldu"

    Ev sahibi Gönül Aydın, gözyaşı dökerek, "Yangın çıktığında evde değildim, komşuya gitmiştim. Oğlum evde balkonda otururken yangın çıkmış. Beni arayıp, yangın çıktığını söyledi. Hemen çıkıp geldim. Baktım her taraf yanıyor. Yakın zamanda oğlum askere gidecekti. Geldikten sonra evlendirecektim. Onun evliliği için hazırladığım eşyalar yangında kül oldu. Bir miktar param vardı. Her şeyim yandı hiçbir şeyim kalmadı. Evin kapısına ve pencerelerine kadar yandı. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum." dedi.

    Bitlis'teki yangında düğün için alınan eşyalar kül oldu

    Bitlis teki yangında düğün için alınan eşyalar kül oldu #1


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