Bitlis'ten Kars'a gitti; 400 bin lira dolandırıldı

Telefonda konuştuğu kişilerce kandırılarak Bitlis'ten Kars'a giden bir şahıs, ucuz altın vaadiyle parasından oldu. Olay sonrası yakalanan üç şüpheliden biri tutuklandı.

Bitlis'te yaşayan S.A. altın dolandırıcılarının tuzağına düştü.

Telefonla1'i erkek 3 kişiyle irtibat kuran mağdur, ucuz altın almak için Kars'a gitti.

ÖNCE DOLANDIRILDI SONRA DARBEDİLDİ

Görüştüğü H.K. ile N.A. (43) ve C.A.'dan (26) ilk olarak 3 çeyrek altın satın alan S.A., bir kuyumcuya giderek altınları bozdurdu. Altınların gerçek olduğunu anlayan S.A., daha sonra aynı kişilerden bu kez 400 bin lira değerinde altın almak istediğini belirtti. H.K., evine gelen S. A.'yı, "Sen bizi ihbar etmişsin" diyerek darbetti.

2 GÜN BOYUNCA OTELDE TUTULDU

"Polis, her yerde bizi arıyor. Seni götüreceğimiz otelden 2 gün boyunca dışarı çıkma" dediği S.A.'yı 2 gün otelde tuttu. H.K., daha sonra otele gelerek "Tamam şimdi buradan gidebilirsin" diyerek, S.A.'yı otobüse bindirip Bitlis'e gönderdi.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Yolda otobüsten inip polise giden S.A. durumu anlattı. Polis, düzenlenen operasyonla H.K., N.A. ve C.A.'yı gözaltına aldı.

EVLERİNDEKİ BACADAN ALTINLAR ÇIKTI

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çoraba konulup soba borusu bacasına gizlenmiş 8 tam, 162 küçük altın olmak üzere aralarında 1800'lü yıllara ait olduğu iddia edilen toplam 170 altın ele geçirildi. Altınlar, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

1 TUTUKLAMA

Şüpheliler, ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 'Dolandırıcılık' ve 'yağma' suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuklanıp cezaevine gönderildi, N.A. ve C.A. adlı kadınlar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.