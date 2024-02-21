Blecik'te park halindeki tır küle döndü

İHA
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Taşıyıcılar Kooperatifi'nin bahçesinde Faik K.'ye ait tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
angın kısa sürede büyürken kooperatif üyeleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.
1 saatte söndürüldü
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren uğraşlar sonucu yangını söndürdü.
Yangında tır kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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