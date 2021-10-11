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    Bodrum açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli fiber teknede 25 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.
    • İHA
    • 11.10.2021 - 22:25
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    Bodrum açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında öğle saatlerinde yelkenli fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevli Sahil Güvenlik botu belirtilen yere sevk edildi.

    Fiber tekne içerisinde tespit edilen 25 düzensiz göçmen ile göçmenlerin kaçmalarına aracılık ettikleri değerlendirilen 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

    KAÇAK GÖÇMENLER GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

    Limana getirilen kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi.

    Kaçak göçmenler, daha sonra Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Bodrum açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı #1

    Bodrum açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı #2

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