Bodrum açıklarında sürüklenen 71 yolculu feribot kurtarıldı

AA & Ensonhaber
Muğla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanköy-Bodrum seferi sırasında motor arızası yaşayan Sea Star Makrı adlı yolcu feribotuyla ilgili alarm aldı.
Tahliye botu 71 yolcu için harekete geçti
Feribotta bulunan 71 yolcu için hızla harekete geçen ekipler, Kıyı Emniyeti 6 numaralı hızlı tahliye botunu devreye sokarak olay yerine ulaştı.
Feribottaki 71 kişi kurtarıldı
Sürüklenen feribot, KIYEM-6 tarafından güvenli bir şekilde yedeklendi ve Bodrum Cruise Limanı'na getirildi. Feribottaki 71 kişi, emniyetle karaya çıkarıldı.
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