Bodrum açıklarında sürüklenen 71 yolculu feribot kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve 71 yolcu taşıyan feribot kurtarıldı.

AA & Ensonhaber

Muğla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanköy-Bodrum seferi sırasında motor arızası yaşayan Sea Star Makrı adlı yolcu feribotuyla ilgili alarm aldı.

Tahliye botu 71 yolcu için harekete geçti

Feribotta bulunan 71 yolcu için hızla harekete geçen ekipler, Kıyı Emniyeti 6 numaralı hızlı tahliye botunu devreye sokarak olay yerine ulaştı.

Feribottaki 71 kişi kurtarıldı

Sürüklenen feribot, KIYEM-6 tarafından güvenli bir şekilde yedeklendi ve Bodrum Cruise Limanı'na getirildi. Feribottaki 71 kişi, emniyetle karaya çıkarıldı.