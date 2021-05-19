Bodrum Belediye Başkanı isyan etti: Bu çöpler buraya atılır mı

Bodrum Belediye Başkanı isyan etti: Bu çöpler buraya atılır mı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yoldan geçerken gördüğü çöpler karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, inceleme yaptığı bölgede çöp olarak atılan bahçe ve ev eşyalarını gördü. Durum karşısında isyan eden Aras, "Bunları atanları bulacağız." dedi.

ÇÖPLERİN ARASINA DALINCA..

Başkan Aras, etrafta gördüğü molozların, bahçe atıklarının ve ev eşyalarının çöpe atılması karşısından çileden çıktı. Aras, "Bunları atanları bulacağız." diyerek çöplerin içine daldı. Başkan Aras, çöpleri görünce şaşkınlığa uğradı.

Bodrum Belediye Başkanı isyan etti: Bu çöpler buraya atılır mı? VİDEO





"BİZ GELİP ALIRDIK"

Bu durum karşısında sinirlenen Aras, "Bunlar buraya atılır mı?" diyerek sitem etti. Aras, “Bunları buraya atmak yerine atılacak malzemelerimiz var deseler biz gelir alırız. Burası Göltürkbükü’nün sokaklarından biri. Bu çöpü buraya atabilen insanlar yaşıyor bu memlekette maalesef.” ifadelerini kullandı.

VİDEO SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Sosyal medyada paylaşılan videoyu binlerce kişi beğendi. Başkan Aras, daha önce birçok kez buna benzer fotoğraf ve videolar paylaşarak, vatandaşların duyarlı olmalarını istemişti.