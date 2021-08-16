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- Bodrum Belediyesi’nde toplumsal cinsiyet rolleri değişimi eğitimi
Bodrum Belediyesi’nde toplumsal cinsiyet rolleri değişimi eğitimi
- İHA
- 16.08.2021 - 14:15
- Güncelleme : 16.08.2021 - 15:05
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu 2019 yılından bu yana belediye personellerini eğitime tabi tutuyor.
Koronavirüs nedeni ile ara verilen eğitimleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi'nin koordinasyonu ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nden Figan Erozan’ın sunumu eşliğinde yeniden yapıldı.
6284 KANUN KİTAPÇIĞI DAĞITILDI
Eğitime katılan belediye personeline, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kitapçığı dağıtıldı.
Yasal mevzuatlar bölümü, eğitim kapsamında belediye personeline aktarıldı.
Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu eylem planı kapsamında yılda 2 kez düzenlenen Kadın Buluşmasının 3'üncüsünün, 19 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.00'de Herodot Kültür Merkezinde gerçekleştirileceği belirtildi.
YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK
Toplantıda, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın 8 Mart 2020 tarihinde imzaladığı CEMR'in (Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı) gereklerinden biri olan Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) süreci değerlendirilecek.