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Bodrum Belediyesi’nde toplumsal cinsiyet rolleri değişimi eğitimi

Bodrum Belediyesi’nde toplumsal cinsiyet rolleri değişimi eğitimi

Belediye personelleri için 2019’da başlatılan ve koronavirüs nedeni ile ara verilen toplumsal cinsiyet rolleri değişimi eğitimine yeniden başlandı.