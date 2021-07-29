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    Bodrum ve Didim'de orman yangını çıktı

    Ormanlık alanlarında yangın çıkan Bodrum ve Didim'de ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yangın, henüz kontrol altına alınamadı.
    • AA
    • 29.07.2021 - 15:56
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 16:23
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    Bodrum ve Didim'de orman yangını çıktı

    Muğla'nın Milas ilçesinde Bodrum sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

    Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

    Bodrum'da orman yangını çıktı VİDEO

    Bodrum ve Didim de orman yangını çıktı #1

    DİDİM'DE YANGIN

    Efeler Mahallesi, Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.

    Didim'de orman yangını çıktı VİDEO

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