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Bodrum ve Didim'de orman yangını çıktı

Bodrum ve Didim'de orman yangını çıktı

Ormanlık alanlarında yangın çıkan Bodrum ve Didim'de ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yangın, henüz kontrol altına alınamadı.