Bodrum yağmura teslim oldu: Evleri su bastı

Aniden bastıran yağmur, hayatı durma noktasına getirdi. Caddeler, sokaklar ve evler su baskınına uğradı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Dere Sokak, Konacık Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Üçkuyular Caddesi dereye döndü.

Bölgede aniden bastıran sağanak yağış, 15 dakika içerisinde cadde, sokakları göle çevirdi, bazı evleri su bastı.

Bazı noktaların göl, bazı noktaların da dereyi andırdığı yollarda trafik yavaşladı.

Mazgal başında nöbet Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri, Destek ekipleri ve Çevre koruma ekipleri yağışın şiddetli olduğu anlarda sorun yaşanabilecek noktalarda hazır bekledi. Ekipler, tıkanıklık olan yerleri açarak suyun daha fazla birikmesinin önüne geçti.

4 daireyi atık su bastı

Yağış nedeniyle Eskiçeşme Mahallesi’ndeki 4 daireyi ise atık su bastı. Yağışla klozetlerden taşan atık sular evlerin içerisine doldu. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran ev sakinleri, suyu tahliye etmeye çalıştı.

Atık su tam olarak tahliye olmayınca kapıların eşik kısmı kırıldı. Evini atık su basan Hamza Doruk, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“15 dakika sağanak yağmur bastı. Geçen haftaki yağışta da aynı durumla karşılaştık. Ertesi günü belediye çalışanları geldiler, temizlediler ama çözüm bulunacağı söylendi. Eyvallah dedik, tamam dedik. Ama çözüm bulunamadı, bugün 15 dakika yağmur bir memlekete ne yapabilir? 4 daireyi birden bastı. Sadece bizim daire değil. Komşunun dairesinde eşiği biz kırdık.





"Burada hata olduğunu, borularda tıkanıklık olduğunu anlattık"

İçerisi su dolmuş kadının yazık. Eşyaları su altında kaldı. Kendi evimizden vazgeçtik, ona yardıma koştuk. Bizim evin hali zaten ortada. Ne yapabiliriz ben anlamıyorum, çözümü biz mi bulacağız? Vatandaşım ben. Ben MUSKİ’yi aramışım, belediyeye gitmişim. Ben her türlü başvurumu yaptım. Ben daha ne yapabilirim? Burada hata olduğunu, borularda tıkanıklık olduğunu anlattık.”

Bodrum Belediyesi ekipleri su basan evlerde, vatandaşlarla birlikte temizlik çalışması yaptı.