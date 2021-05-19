Bodrum'da 10 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 göçmen yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı.

Polis ekipleri Muğla’nın Bodrum ilçesinde yabancı uyruklu bir grubun yurt dışına geçmek için hazırlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

10 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Gümbet Limanı’nda Sahil Güvenlik botunun açıkta hazır beklediği operasyonda, polis ekipleri aralında çocuk ve kadınların da olduğu 10 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.