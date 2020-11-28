Bodrum'da 16 yaşındaki İklim'in öldüğü kaza, kameralara yansıdı

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın takla atması sonucu lise öğrencisi İlkim İzci'nin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki O.U.', ailesinin haberi olmadan kullandığı otomobille, yanına arkadaşları 15 yaşındaki İlkim İzci ve 16 yaşındaki Burçak Çobanoğlu’nu da alarak yola çıktı.

Gökçebel Mevkii'ne gelindiğinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden O.U. önce orta refüje çarptı ardından takla atarak karşı şeride geçti.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Otomobilin takla attığı sırada açılan kapılarından yola fırlayan ve yaklaşık 30 metre ileriye düşerek ağır yaralanan Burçak Çobanoğlu ise Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazadan sonra direksiyonda sıkışan ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle otomobilden çıkarılan sürücü O.U. da özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

16 YAŞINDAKİ İLKİM KURTARILAMADI

Kazayı gören çevredekiler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Özel hastanede tedaviye alınan İklim İzci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan diğer yaralıların durumlarının ağır olduğu bildirildi.

KAZA ANI KAMERADA

Polisin soruşturma başlattığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Yalıkavak yönüne giden otomobilin sürücüsü, önündeki otomobili solladıktan sonra, sol şeritte giden bir motosikleti geçmek için direksiyonu sağa kırdığı görüldü.

Kontrolden çıkan otomobil, sol şeride geçip, motosikletin hemen önünde refüje çarparak, takla attı.

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