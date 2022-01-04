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    Bodrum’da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan askerlerince geri itilen 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 18:31
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    Bodrum’da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti.

    SAHİL GÜVENLİK BOTUNA ALINDILAR

    Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki aralarında kadın ve çocukların da olduğu 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖNDERİLDİLER

    Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Bodrum’da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


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