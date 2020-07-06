Dolar
6.8629
0.0466%
Euro
7.7854
0.744%
Altın
1784.87
0.5526%
Borsa
117830.81
1.799%
G. Altın
393.862
0.4404%
Bitcoin
63482.36
1.1111%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Bodrum'da 2 kişinin katil zanlısı börekçide yakalandı

    Çalıştığı yerdeki 2 mesai arkadaşını tabancayla vuran katil zanlısı, emniyetin karşısındaki börekçide oturduğu sırada gözaltına alındı.
    • İHA
    • 06.07.2020 - 16:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bodrum'da 2 kişinin katil zanlısı börekçide yakalandı #1

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahıs, mesai arkadaşlarını öldürdü.

    Balık çiftliğinde çalışan M.V.A., 39 yaşındaki Hasan Yanık ve 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu tabanca ile öldürerek ormanlık alanda saklandı.

    TANINMAMAK İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

    Cinayetin ardından Türkbükü'nde bulunan ormanlık alanda saklanmaya başlayan katil zanlısı tanınmamak için bıyıklarını kesti.

    CİNAYETE ŞAHİT OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜ

    Önce iş arkadaşı Yanık'ı öldüren M.V.A.'nın, Serdaroğlu'nu da cinayeti gördüğü gerekçesiyle bir gün arayla şahir bırakmamak için öldürdüğü ortaya çıktı.

    BÖREKÇİDE YAKALANDI

    Bodrum Emniyet Müdürlüğü karşısındaki bir börekçide karnını doyururken yakalanan M.V.A., karnını doyurduktan sonra teslim olacağını, bu nedenle emniyete yakın bir yere geldiğini söyledi.,

    AŞAĞILANMAK ZORUNA GİTMİŞ

    Polis tarafından börekçide kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan M.V.A.’nın bir gün önce Türkbükü yakınlarındaki su ürünleri tesislerinde birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Hasan Yanık ile tartıştığı ve kendisinin hep aşağılandığını söylediği belirtildi.

    CİNAYET İŞLEMEYE DEVAM EDECEKTİ

    Kara listesinde öldürmek istediği bir kişinin daha olduğu öğrenilen M.V.A.’nın sorgusu devam ediyor.

    Bodrum'da 2 kişinin katil zanlısı börekçide yakalandı #2

    Bodrum'da 2 kişinin katil zanlısı börekçide yakalandı #3

    Görüş Bildir