Bodrum'da 2 kişinin katil zanlısı börekçide yakalandı

Çalıştığı yerdeki 2 mesai arkadaşını tabancayla vuran katil zanlısı, emniyetin karşısındaki börekçide oturduğu sırada gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahıs, mesai arkadaşlarını öldürdü.

Balık çiftliğinde çalışan M.V.A., 39 yaşındaki Hasan Yanık ve 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu tabanca ile öldürerek ormanlık alanda saklandı.

TANINMAMAK İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Cinayetin ardından Türkbükü'nde bulunan ormanlık alanda saklanmaya başlayan katil zanlısı tanınmamak için bıyıklarını kesti.

CİNAYETE ŞAHİT OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜ

Önce iş arkadaşı Yanık'ı öldüren M.V.A.'nın, Serdaroğlu'nu da cinayeti gördüğü gerekçesiyle bir gün arayla şahir bırakmamak için öldürdüğü ortaya çıktı.

BÖREKÇİDE YAKALANDI

Bodrum Emniyet Müdürlüğü karşısındaki bir börekçide karnını doyururken yakalanan M.V.A., karnını doyurduktan sonra teslim olacağını, bu nedenle emniyete yakın bir yere geldiğini söyledi.,

AŞAĞILANMAK ZORUNA GİTMİŞ

Polis tarafından börekçide kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan M.V.A.’nın bir gün önce Türkbükü yakınlarındaki su ürünleri tesislerinde birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Hasan Yanık ile tartıştığı ve kendisinin hep aşağılandığını söylediği belirtildi.

CİNAYET İŞLEMEYE DEVAM EDECEKTİ

Kara listesinde öldürmek istediği bir kişinin daha olduğu öğrenilen M.V.A.’nın sorgusu devam ediyor.