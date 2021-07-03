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    Bodrum'da 25 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan 25 göçmenin Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.
    • DHA
    • 03.07.2021 - 08:39
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    Bodrum'da 25 göçmen kurtarıldı

    Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup göçmen olduğu bilgisini aldı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 göçmenin bulunduğu yeri tespit etti.

    YUNANİSTAN GERİ İTTİ

    Ekipler, yaptığı çalışmayla Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği öğrenilen göçmenleri kurtardı.

    Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Bodrum da 25 göçmen kurtarıldı #1

    Bodrum da 25 göçmen kurtarıldı #2

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