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Bodrum'da 30 zeytin ağacını kesti: 30 bin lira ceza yedi

Bodrum'da 30 zeytin ağacını kesti: 30 bin lira ceza yedi Tarlasındaki 34 zeytin ağacından 30'unu kesen mülk sahibine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 bin 150 lira ceza kesildi,