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    Bodrum'da 35 kaçak göçmen kurtarıldı

    1 gün arayla Yunanistan tarafından geri itildiği belirlenen 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botu ile kurtarılarak il göç idaresine teslim edildi.
    • 13.09.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 13:07
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    Bodrum'da 35 kaçak göçmen kurtarıldı

    Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Son olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil güvenlik ekipleri, 9 Eylül tarihinde kaçak göç ihbarı üzerine harekeye geçti.

    3 göçmen kurtarıldı

    Gece saatlerinde alınan ihbarın ardından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 kaçak göçmen kurtarıldı.

    11 Eylül tarihinde bir ihbar daha yapıldı.

    32 kaçak göçmen geri itildi

    Bunun üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 32 kaçak göçmeni daha tespit ederek kurtardı.

    İl göç idaresine teslim edildi

    DHA'nın aktarımına göre; 1 gün arayla kıyıya çıkarılan toplam 35 kaçak göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Bodrum da 35 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Bodrum da 35 kaçak göçmen kurtarıldı #2


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