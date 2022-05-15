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Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Haber Merkezi
- 15.05.2022 - 09:06
- Güncelleme : 15.05.2022 - 09:13
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 08,34'te Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi.
4 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 13.80 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.