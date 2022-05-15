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    Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 09:13
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    Bodrum'da 4 büyüklüğünde deprem

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 08,34'te Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi.

    4 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 13.80 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

    Bodrum da 4 büyüklüğünde deprem #1

    Bodrum da 4 büyüklüğünde deprem #2


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