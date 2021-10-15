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    Bodrum'da 70 kilometrelik fırtına çıktı

    Akşam saatlerine kadar süren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sahildeki işletmeler su ile dolarken yollar da göle döndü.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 17:25
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    Bodrum'da 70 kilometrelik fırtına çıktı

    Ege Bölgesi'nde her sene ekim ayında denize girilen kıyılarda, fırtına etkili oldu.

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, deniz sularını kahverengiye döndürdü.

    DALGA BOYU 2 METREYE ULAŞTI

    Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtınanın başlamasıyla birlikte, bölge halkı olumsuz etkilendi.

    2 metreyi aşan dalga boyu nedeni ile sahil işletmecilerinin balkonları su altında kaldı.

    Bodrum'da 70 kilometrelik fırtına çıktı VİDEO

    Bodrum da 70 kilometrelik fırtına çıktı #1

    MASMAVİ DENİZ KAHVERENGİNE DÖNDÜ

    Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edilirken, İlçedeki Uluslararası Optimist Yarışları'nın bugünkü etabı da fırtına nedeniyle yapılamadı.

    Yağmur nedeni ile masmavi deniz bir anda kahverengine dönerken, fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olacağı da belirtildi.

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