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Bodrum'da 70 kilometrelik fırtına çıktı

Bodrum'da 70 kilometrelik fırtına çıktı

Akşam saatlerine kadar süren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sahildeki işletmeler su ile dolarken yollar da göle döndü.