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- Bodrum'da 70 kilometrelik fırtına çıktı
Bodrum'da 70 kilometrelik fırtına çıktı
Akşam saatlerine kadar süren fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sahildeki işletmeler su ile dolarken yollar da göle döndü.
- İHA
- 15.10.2021 - 17:25
Ege Bölgesi'nde her sene ekim ayında denize girilen kıyılarda, fırtına etkili oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, deniz sularını kahverengiye döndürdü.
DALGA BOYU 2 METREYE ULAŞTI
Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtınanın başlamasıyla birlikte, bölge halkı olumsuz etkilendi.
2 metreyi aşan dalga boyu nedeni ile sahil işletmecilerinin balkonları su altında kaldı.
Bodrum'da 70 kilometrelik fırtına çıktı VİDEO
MASMAVİ DENİZ KAHVERENGİNE DÖNDÜ
Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edilirken, İlçedeki Uluslararası Optimist Yarışları'nın bugünkü etabı da fırtına nedeniyle yapılamadı.
Yağmur nedeni ile masmavi deniz bir anda kahverengine dönerken, fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olacağı da belirtildi.