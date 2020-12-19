Bodrum'da altın varaklı tarihi Tevrat bulundu

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 32 sayfalık altın varaklı el yazması Tevrat'la ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor.

Bodrum'daki Menteşe girişinde polis, denetim noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde, Ceylan derisi kaplama olan ve 32 sayfadan oluşan altın varaklı İbranice el yazması Tevrat ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Tevrat'a el konurken, Ü.B. gözaltına alındı. Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerince yapılan ön incelemede kitabın, yaklaşık 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirildi.

Gözaltına alınan Ü.B.'nin işlemleri sürüyor.





















