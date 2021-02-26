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- Bodrum'da anne ve çocuğunun metrelerce sürüklendiği kaza anı
Bodrum'da anne ve çocuğunun metrelerce sürüklendiği kaza anı
Bodrum’da yaya geçidinden geçen anne ve çocuğunun metrelerce sürüklendiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 26.02.2021 - 15:29
- Güncelleme : 26.02.2021 - 15:33
Bodrum Jandarma Kavşağı’ndan Gümbet Kavşağı’na doğru seyir halinde olan bir otomobil, kara yolunda yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen anne ve 3 yaşındaki çocuğuna çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle 32 yaşındaki Burcu Turnuklu ile 3 yaşındaki Talha Turnuklu metrelerce asfalt zeminde sürüklendi.
Bodrum'da anne ve çocuğunun metrelerce sürüklendiği kaza anı VİDEO
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Kaza sonrası otomobil içerisindeki ve çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu. Kaza sonrası tesadüfen bölgeden geçen 112 Acil Sağlık ambulansına alınan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen anne ve çocuğun vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.