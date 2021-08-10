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    Bodrum’da ateş savaşçıları alkışlarla uğurlandı

    Farklı bölgelerden gelerek günlerce süren orman yangınlarında cansiparane mücadele veren ateş savaşçıları, dönüş yoluna çıktı. Vatandaşlar ekipleri alkışlarla uğurladı.
    • İHA
    • 10.08.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 11:43
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    Bodrum’da ateş savaşçıları alkışlarla uğurlandı

    Bodrum Yarımadası, günlerce süren orman yangınları nedeniyle zor günler geçirdi.

    Yangınlara, devletin tüm imkanları seferber edilerek hem havadan hem karadan müdahale edildi.

    Karadan müdahalelerde zaman zaman ölümle burun buruna gelen ateş savaşçıları, verilen mücadelenin ardından alevleri kontrol altına almaya başardı.

    Cansiparane çalışmalar yürüten ateş savaşçıları, soğutma çalışmalarının da tamamlanması ile alevleri tamamen söndürdü.

    Farklı bölgelerden gelerek çalışmalara katılan ekipler, bugün çıktıkları dönüş yolunda yalnız bırakılmadı.

    Bodrum’da ateş savaşçıları alkışlarla uğurlandı VİDEO

    TEK TEK TEŞEKÜR ETTİ

    Ekipleri uğurlamak için Mumcular’a gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yangında mücadele veren herkese tek tek teşekkür ederek şükranlarını iletti.

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kendilerini bu mücadelede yalnız bırakmayan herkesin emeklerinin çok kıymetli olduğunu belirterek bir dahaki buluşmanın felaket sebebiyle olmaması temennisinde bulundu.

    Bodrum’da ateş savaşçıları alkışlarla uğurlandı #1

    “ONLARIN ALINLARINDAN ÖPÜYORUM”

    Başkan Aras, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

    “Eğer Bodrum bugün huzur içinde oturuyorsa, sizin sayenizde, bu başarının sayesindedir. Bu mücadeleyi burada hep birlikte yürüttük. Arkadaşlarım canları pahasına, hayatları pahasına bu yangını hep beraber söndürdüler. Ben buradan onların alınlarından öpüyorum. Bize bu desteği veren bütün dostlarımıza, kardeşlerimize, Bodrum halkı adına şükran ve minnetlerimi sunmak istiyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun.”

    Bodrum’da ateş savaşçıları alkışlarla uğurlandı #2

    “BUGÜNLERDE BİRLİK VE BERABERLİK ÖNEMLİDİR”

    Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise, "Bizim için zor günlerdi. Bu zor günlerde yanımızda oldunuz. Bugünlerde birlik ve beraberlik önemlidir. Tüm halkımız adına teşekkür ediyorum. Sizin desteğinizle güç bulduk.” sözlerinin ardından teşekkürlerini iletti.

    Bodrum’da ateş savaşçıları alkışlarla uğurlandı #3

    EKİPLER KONVOY HALİNDE ÇIKIŞ YAPTI

    Araçlarına binen ekipler, konvoy halinde Bodrum'dan çıkış yaptı.

    Bodrum halkı sokaklara, pencerelere ve balkonlara çıkarak yangın söndürme ekiplerini alkışlayarak teşekkürlerini sundu.

    Bodrum’da ateş savaşçıları alkışlarla uğurlandı #4

    Bodrum’da ateş savaşçıları alkışlarla uğurlandı #5

    Bodrum’da ateş savaşçıları alkışlarla uğurlandı #6

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