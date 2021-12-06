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    Bodrum'da bahçe kapısı çalan 2 şüpheli yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, demir bahçe kapılarını çalan 2 şüpheli İzmir'de yakalandı.
    • DHA
    • 06.12.2021 - 20:00
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    Bodrum'da bahçe kapısı çalan 2 şüpheli yakalandı

    Bodrum'da, 4 Aralık'ta kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle Yokuşbaşı ve Umurca Mahallesi'nde elektrik kesintileri meydana geldi.

    İddiaya göre İzmir'den bir kamyonetle Bodrum'a gelen M.C.C. ve D.A., bu durumu fırsat bilip, Yokuşbaşı ve Umurca Mahallerindeki 15 bahçenin kapılarını sökerek çaldı.

    Mağdur vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Şikayetler üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin plakasız bir kamyonetle geldiğini ve kapıları çaldıktan sonra İzmir yönüne gittiklerini belirledi.

    HURDACIYA SATTIKLARI DEMİR BAHÇE KAPILARIYLA YAKALANDILAR

    Bunun üzerine durum İzmir polisine bildirildi. Muğla ve İzmir polisi, ortak çalışma sonucunda 2 şüpheliyi, hurdacıya sattıkları demir bahçe kapılarıyla yakalayıp, gözaltına aldı.

    Hırsızlıktan sabıkalı oldukları belirlenen şüpheliler M.C.C. ve D.A., Bodrum'a getirildi.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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