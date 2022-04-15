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- Bodrum'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Bodrum'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Binanın ikinci katında elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.
- 15.04.2022 - 17:41
Muğla'nın Bodrum ilçesi Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evin ikinci katında, yangın meydana geldi.
Yangını gören vatandaşlar, iftaiyeye ihbarda bulundu.
Söndürüldü
Alevler evin büyük kısmını sararken, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Eşyalar kullanılamaz hale geldi
Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.