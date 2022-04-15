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    Bodrum'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

    Binanın ikinci katında elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.
    • 15.04.2022 - 17:41
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    Bodrum'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evin ikinci katında, yangın meydana geldi.

    Yangını gören vatandaşlar, iftaiyeye ihbarda bulundu.

    Söndürüldü

    Alevler evin büyük kısmını sararken, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

    Eşyalar kullanılamaz hale geldi

    Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Bodrum da bir evde çıkan yangın söndürüldü #1

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