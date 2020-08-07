Bodrum’da çalınan bot yol kenarında bulundu

Denizdeki kiralık botu çalan hırsızlar, römorkörün lastiğinin patlaması sonucu denize indirilemediği ortaya çıktı. Filmleri aratmayan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kurban Bayramı’nın 1’inci günü Muğla’nın Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi Hekimköy koyundan çalınan lüks bot için ekipler harekete geçti.

Bot kiralama şirketine ait olan botun çalınma anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

PATLAK RÖMORKÖR ÜZERİNDE BULDU

Botun çalınmasının ardından sahil güvenlik ve jandarma ekipleri botu bulmak için çalışma başlattı. Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü bot şirketinde çalışan Derya Güçlü, Bodrum’dan, Akyaka’ya tatile giderken Yatağan girişinde lastiği patlak bir römorkör üzerinde bot gördü.

Bodrum'da film gibi hırsızlık olayı: Çalınan botlarını tesadüfen yol kenarında gördüler İZLE

HIRSIZLAR KISKIVRAK YAKALANDI

Bota yaklaşınca kendi şirketlerine ait çalınan bot olduğunu fark eden Güçlü, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

YOLDAN GEÇERKEN TESADÜFEN GÖRDÜ

Botu tesadüfen bulduğunu ifade eden Derya Güçlü, “Botumuz bayramın 1’inci günü çalınmıştı. Biz de bayramın 4’üncü günü Akyaka’ya tatile giderken yol kenarında botumuzu gördük. Daha sonra patronlara bilgi verdim. Onlar da polislerle beraber gelerek, botumuzu teslim aldık. Belirli markaların servisiyiz ve elimizde olan botlar da belirli markalar. Çalındığı zaman da botun görseline hakim olduğumuz için yoldan geçerken tesadüfen gördüm.” ifadelerini kullandı.

“DENİZDEN YÜZEREK GELİYORLAR”

Bot sahibi Selçuk Şen ise “Detaylar araştırma yapılıyor, muhtemelen bunların arkasında bir şebeke var. Bunlar şebeke olarak çalıştıkları için bu hırsızlık olayı çok oluyor. Denizden yüzerek geliyorlar. Başka bir deniz aracı ile gelip, denize atlayıp yüzüp botun bağlı olduğu ipleri kesip çalıyorlar. Botu çalıştırmadan belirli bir mesafe götürüyor ve daha sonra çalıştırıp düz kontak yapıp gidiyorlar.” dedi.

BİR GÜNDE 5 BOT ÇALINDI

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Hukuk Müşaviri Av. Baran Akçan ise bir günde Bodrum’da 5 deniz botu çalındığını belirterek, “Maalesef son yıllarda çok ciddi oranlarda tekne, bot hırsızlığında artış yaşanmış durumda. Bunun sebebi daha önceden göçmen kaçakçılığının yoğun olarak yapıldığı zamanlarda çalınan tekne ve botlarla mülteciler taşınıyordu. Göçmen kaçakçılığının azalmasıyla birlikte azaldı derken bu yıl da örgütlü bir suç halinde karşımıza çıkıyor. Teknelerin çalınması sahte ve gerçek dışı belgelerle yurt içinde ve yurt dışında satılıyor. Haksız bir kazanç sağlanıyor. Emniyet güçleri de çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.