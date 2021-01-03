25 yaşındaki Ukraynalı genç kadının evinde cansız bedenine ulaşılırken, komşusu olduğu öğrenilen Sunucu Alp Kırşan ölüm haberini sosyal medyada paylaştı.

Muğla'nun Bodrum ilçesine bağlı Eskiçeşme Mahallesi’ndeki bir sitede yalnız yaşayan Ukrayna uyruklu 25 yaşındaki Kristina Novytska’ya ulaşamayan annesi, komşularını aradı.

Genç kadına ulaşamayan komşular ise durumu polise bildirdi.

ELLERİ KELEPÇELİ HALDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kapı çilingirle açıldığında genç kadın sandalyeye oturmuş vaziyette elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kristina Novytska'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

En son 30 Aralık günü görüldüğü öğrenilen Novytska’nın ölümü ile ilgili 2 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Güvenlik kameraları incelemeye alındı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Novytska’nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Bodrum'da elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu ViDEO

ALP KIRŞAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Öte yandan Novytska’nın sunucu Alp Kırşan’ın da komşusu olduğu öğrenildi. Kırşan, Novystka’nın cansız bedeninin bulunduğu saatlerde Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, “Az önce karşı sitemizde Rus uyruklu bir kadının cesedine ulaşıldı, savcı bekleniyor.” dedi.