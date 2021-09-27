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    Bodrum'da FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı

    Bodrum'da FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
    • AA
    • 27.09.2021 - 22:10
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    Bodrum'da FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 kişi ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Bir kişinin ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 2 gün daha gözaltı kararı uzatıldı.

    2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., R.A., Y.T. ve E.K. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. S.G. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Göçmen kaçakçısı iddiasıyla gözaltına alınan B.G. ile M.C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Bodrum da FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı #1

    YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

    Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, 25 Eylül'de FETÖ sanığı bir grubun illegal yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığını tespit ederek çalışma başlatmıştı. Milas Güllük açıklarından tekne ile açılan grup, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durdurulmuş, teknede yapılan aramada ikisi kadın 6 şüpheli yakalanarak Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerine teslim edilmişti.

    Bodrum da FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı #2

    5'İ FETÖ'DEN YARGILANIRKEN, 2'SİNİN GÖÇMEN KAÇAKÇISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Teknedekilerden 5'inin FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski astsubay ve memur olduğu belirlenirken, tekne kaptanı B.G. ve organizatör M.C.G'nin ise göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilmişti.

    Bodrum da FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı #3

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