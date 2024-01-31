Bodrum'da fırtına! 15 metre uzunluğundaki tekne alabora oldu Meteoroloji uyarısı ile beklenen fırtınanın etki göstermesi ile birlikte 15 metre uzunluğundaki ahşap tekne su almaya başladı. Alabora olan tekne kısa süre sonra suya gömüldü.

İHA

Muğla'da fırtına etkili oldu.

Meteoroloji tarafından, 29 Ocak Pazartesi günü Bodrum’un kuzey bölgelerinde fırtına uyarısı yapmıştı.

İlçenin kuzeyinde bulunan Yalıkavak, Torba ve Göltürkbükü sahillerinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle birçok balıkçı kayığı ve yatlar önlem aldı.

Ahşap tekne alabora oldu

Yalıkavak’da iskeleye bağlı bulunan 15 metre uzunluğundaki ahşap tekne, fırtınanın etkisiyle iskeleye ardı ardına çarpmaya başladı.

Tekne, bir süre sonra bağlı olduğu halatında kopmasıyla denizde sürüklendi. Kısa bir süre sürüklendikten sonra hasar alan tekne, su alarak batmaya başladı.

Fırtına nedeniyle bir anda alabora olan tekne sulara gömüldü. Tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)