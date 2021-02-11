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Bodrum'da hazine avcıları 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan etti

Bodrum'da hazine avcıları 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan etti

Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilen kimliği belirsiz define avcıları tarafından yapılan kaçak kazılar neticesinde, 3 bin 500 yıllık tarihi Pedesa Antik Kenti talan oldu.