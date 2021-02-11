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- Bodrum'da hazine avcıları 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan etti
Bodrum'da hazine avcıları 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan etti
- İHA
- 11.02.2021 - 11:26
- Güncelleme : 11.02.2021 - 11:45
Zengin bir tarihi geçmişe sahip olan Bodrum’da kimliği belirsiz define avcıları, Göktepe mevkisinde yaptıkları kaçak kazılar ile tarihi dokuya zarar verdi.
Pedasa Antik Kenti’nde de kaçak kazı yapılması üzerine bölgeye gelen ekipler, kurtarma kazı çalışması yapmaya başladı.
MEZARLIKLARA GİRDİLER
Pedasa Kalesi’ne çıkan yolun kenarında, mezar olduğu tahmin edilen yerde kimsenin olmamasını fırsat bilen define avcıları, gece gündüz bölgede kazı yapıyor.
Bodrum'da hazine avcıları 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan etti VİDEO
KISITLAMALARI FIRSAT BİLDİLER
Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında ortaya çıkan define avcıları, antik mezarları kırıp içerisine bakıyor.
KURTARMA KAZILARI YAPILDI
Kaçak kazı ihbarı alan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlileri, define avcılarının kazdığı bölgede kurtarma kazısı yaptı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Müdürlük tarafından, kazı ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunuldu.