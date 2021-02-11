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    Bodrum'da hazine avcıları 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan etti

    Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilen kimliği belirsiz define avcıları tarafından yapılan kaçak kazılar neticesinde, 3 bin 500 yıllık tarihi Pedesa Antik Kenti talan oldu.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 11:45
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    Bodrum'da hazine avcıları 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan etti

    Zengin bir tarihi geçmişe sahip olan Bodrum’da kimliği belirsiz define avcıları, Göktepe mevkisinde yaptıkları kaçak kazılar ile tarihi dokuya zarar verdi.

    Pedasa Antik Kenti’nde de kaçak kazı yapılması üzerine bölgeye gelen ekipler, kurtarma kazı çalışması yapmaya başladı.

    MEZARLIKLARA GİRDİLER

    Pedasa Kalesi’ne çıkan yolun kenarında, mezar olduğu tahmin edilen yerde kimsenin olmamasını fırsat bilen define avcıları, gece gündüz bölgede kazı yapıyor.

    Bodrum'da hazine avcıları 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan etti VİDEO

    Bodrum da hazine avcıları 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan etti #1

    KISITLAMALARI FIRSAT BİLDİLER

    Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında ortaya çıkan define avcıları, antik mezarları kırıp içerisine bakıyor.

    Bodrum da hazine avcıları 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan etti #2

    KURTARMA KAZILARI YAPILDI

    Kaçak kazı ihbarı alan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlileri, define avcılarının kazdığı bölgede kurtarma kazısı yaptı.

    Bodrum da hazine avcıları 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan etti #3

    SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

    Müdürlük tarafından, kazı ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunuldu.

    Bodrum da hazine avcıları 3 bin 500 yıllık tarihi kenti talan etti #4

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