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    Bodrum'da isale hattı patladı

    Bodrum'da, isale hattının patlaması sonucu bir otomobilde hasar meydana geldi. O anlar bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
    • DHA
    • 29.10.2021 - 19:54
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 19:57
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    Bodrum'da isale hattı patladı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ortakentyahşi Mahallesi Kargı Sokak'ta isale hattı patladı.

    Patlama sonucu cadde üzerinde bulunan bir otomobil, suyun etkisiyle kaldırıma çıkarak duvara çarptı, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

    SULAR DENİZE KARIŞTI

    Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

    Oluşan su birikintilerinin bir kısmı denize karıştı. Ekiplerce su tahliyesi yapılırken, yolun bir bölümü kapatıldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Ekiplerin bölgede çalışması sürerken, patlama anı ise bir sitenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, isale hattının patlaması ve otomobilin kaldırıma çıkması yer aldı.

    Bölgede yaşayan Meral Kılıç, "Her gün bu yoldan geçiyoruz. Daha önce de bir kez daha yine böyle oldu ve bir araç hasar aldı" dedi.

    Bodrum'da isale hattı patladı VİDEO

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