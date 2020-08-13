Üç kadının iki esnaf kadına saldırdığı anlar kameraya yansırken, olayda kafasına bardakla vurulan kadınlardan birinin yüzüne 6 dikiş atıldı.

Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı’nda faaliyet gösteren bir mekanda çalıştıkları iddia edilen A.A., S.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, bölgede bir GSM firmasının işletmeciliğini yapan 20 yıllık esnaf Ü.Ç. ve arkadaşı N.S.’ye “niye bakıyorsunuz” diyerek üzerine yürüdü.

KAFASINDA BARDAK KIRDI

3 kadından biri, elindeki alkol bardağını Ü.Ç.’nin başına vurdu. Daha sonra 3 kadın hep birlikte 2 kadına saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kavgayı önlemeye çalışsa da başarılı olamadı.

Bodrum'da kadınların 'niye bakıyorsunuz' kavgası

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Daha sonra polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar ayrıldı ve ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ÜÇ KADIN YARALANDI

Olayda yüzünden yaralanan ve kaşı açılan esnaf Ü.Ç.’ye 6 dikiş atılarak, 10 gün iş göremez rapor verildi. Başından ve göğüs bölgesinden yaralanan N.S.’ye de 10 gün rapor verilse de şahıs işi dolayısıyla 2 gün rapor aldı.

Saldırıyı gerçekleştiren 3 kadından S.D.’nin de hafif şekilde elinden yaralandığı belirlendi.