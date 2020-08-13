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- Bodrum'da kadınların 'niye bakıyorsunuz' kavgası
Bodrum'da kadınların 'niye bakıyorsunuz' kavgası
- İHA
- 13.08.2020 - 09:09
- Güncelleme : 13.08.2020 - 09:09
Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı’nda faaliyet gösteren bir mekanda çalıştıkları iddia edilen A.A., S.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, bölgede bir GSM firmasının işletmeciliğini yapan 20 yıllık esnaf Ü.Ç. ve arkadaşı N.S.’ye “niye bakıyorsunuz” diyerek üzerine yürüdü.
KAFASINDA BARDAK KIRDI
3 kadından biri, elindeki alkol bardağını Ü.Ç.’nin başına vurdu. Daha sonra 3 kadın hep birlikte 2 kadına saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kavgayı önlemeye çalışsa da başarılı olamadı.
Bodrum'da kadınların 'niye bakıyorsunuz' kavgası
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Daha sonra polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar ayrıldı ve ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
ÜÇ KADIN YARALANDI
Olayda yüzünden yaralanan ve kaşı açılan esnaf Ü.Ç.’ye 6 dikiş atılarak, 10 gün iş göremez rapor verildi. Başından ve göğüs bölgesinden yaralanan N.S.’ye de 10 gün rapor verilse de şahıs işi dolayısıyla 2 gün rapor aldı.
Saldırıyı gerçekleştiren 3 kadından S.D.’nin de hafif şekilde elinden yaralandığı belirlendi.