Denizde daireler çizen bot, kameraya yansırken; yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koyu’nda seyreden şişme botun kaptanı, henüz öğrenilemeyen bir nedenle denize düştü.

Gaz kolu takılı kalan bot, deniz ortasında daireler çizmeye başladı.

BİR SÜRE DAİRE ÇİZDİ

Çevredekilerin korkulu bakışları arasında bir süre daireler çizen botun, daha sonra karaya vurduğu öğrenildi.

Faciadan dönülen olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Bodrum’da kaptanı denize düşen şişme bot, tehlike saçtı VİDEO

