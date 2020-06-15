Bodrum'da kavşağa hızlı giren otomobil kaza yaptı

Kavşağa hızlı giren bir otomobil taklalar attıktan sonra durabilirken, kazada 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'nde, kaza meydana geldi.

Kavşağa hızlı girdikten sonra kontrolü kaybeden sürücü önce orta kavşağa girdi, daha sonra taklalar atmaya başladı.

Bodrum'da kavşağa hızlı giren otomobil kazası: 4 yaralı - VİDEO



4 YARALI

Kazada, araçta bulunan 2 erkek ve 2 kadın yaralanırken, çevreden geçen otomobil sürücüleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı, vücutlarının çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

ARACIN PARÇALARI YOLA SAVRULDU

Polis ekipleri tarafından, olay yerinde yaptığı araştırmada arabanın takla atmasının ardından sanruf camından ve yan camlardan yola saçılan paralar ve kıymetli eşyalar hakkında tutanak tutuldu.

Otomobile ait çelik jantın kırılması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.











































