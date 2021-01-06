Bodrum’da kayalıklardan 5 metre aşağı düşen iş adamı 8 saatte kurtarıldı

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan iş adamının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş adamı Ahmet Azmi Zırh, öğle saatlerinde 7 kişilik bir grupla Konacık Mahallesi’nde bulunan Pedasa Antik Kent’te doğa yürüyüşüne çıktı.

Yaklaşık 7 kilometre yürüyen grup, Torba Mahallesi yakınlarında bulunan kayalık ve sarp araziye ulaştı.

Zırh ve arkadaşları, bir müddet daha yürüdükten sonra kayalıklara tırmanmaya başladı.

TUTTUĞU KAYA PARÇASI KOPTU

Tırmandıkları esnada Zırh’ın tuttuğu kaya parçası kopunca yaklaşık 5 metrelik kayalıklardan aşağıya düştü.

65 yaşında olan Zırh, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından iş adamının beraber yürüyüşe çıktığı arkadaşları, durumu 112 haber verdi.

Araçla gidilmeyen bölgeye UMKE, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla 911 Arama ve Kurtarma ile AKUT ekipleri sevk edildi.

2 saatlik yürüyüş sonunda 30 kişiden oluşan kurtarma ekibi Zırh’a ulaştı.

8 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU

Ekipler, Zırh’ı kurtarmak için halat tekniği ile düştüğü kayalıklara indi.

Sedyeye alınan Zırh’ın düştüğü kayalıklardan alındı. 8 saat süren kurtarma operasyonunun ardından Zırh, araç girecek yola kadar 2 saat boyunca sedye ile taşındı.

Bölgede bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan iş adamının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.