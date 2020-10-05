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- Bodrum'da köpekler kafatası buldu: 4 gözaltı
Bodrum'da köpekler kafatası buldu: 4 gözaltı
- AA
- 05.10.2020 - 05:49
Muğla'nın Bodrum ilçesi İçmeler mevkisinde bir tersanenin önünde bulunan kafatasıyla ilgili İzmir Adli Tıp Kurumunun incelemeleri sonuçlandı.
YAKLAŞIK 10 AYDIR KAYIP OLAN ŞAHSA AİT
Yapılan incelemelerde, kafatası ve farklı zamanlarda bulunan bazı kemiklerin, Aralık 2019'da İçmeler mevkisinde kayıp başvurusu yapılan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olduğu belirlendi.
4 ARKADAŞI GÖZALTINDA
Olayla ilgili soruşturma yürüten Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Koran'ın arkadaşı olduğu öne sürülen 4 kişiyi ilçede gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
KÖPEKLER BULMUŞTU
Bodrum'da 16 Temmuz'da bir tersanenin çalışanları, iş yerinin önünde köpeklerce bulunan kafatasıyla ilgili polis ekiplerine haber vermiş, kafatası ekipler tarafından DNA tespiti için incelemeye gönderilmişti.