Bodrum'da köpekler kafatası buldu: 4 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tersanenin önünde köpeklerni bulduğu kafatasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi İçmeler mevkisinde bir tersanenin önünde bulunan kafatasıyla ilgili İzmir Adli Tıp Kurumunun incelemeleri sonuçlandı.

YAKLAŞIK 10 AYDIR KAYIP OLAN ŞAHSA AİT

Yapılan incelemelerde, kafatası ve farklı zamanlarda bulunan bazı kemiklerin, Aralık 2019'da İçmeler mevkisinde kayıp başvurusu yapılan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olduğu belirlendi.

4 ARKADAŞI GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma yürüten Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Koran'ın arkadaşı olduğu öne sürülen 4 kişiyi ilçede gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

KÖPEKLER BULMUŞTU

Bodrum'da 16 Temmuz'da bir tersanenin çalışanları, iş yerinin önünde köpeklerce bulunan kafatasıyla ilgili polis ekiplerine haber vermiş, kafatası ekipler tarafından DNA tespiti için incelemeye gönderilmişti.