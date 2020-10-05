Dolar
7.7669
0.1147%
Euro
9.108
0.1253%
Altın
1897.08
-0.1174%
Borsa
1145.03
0%
G. Altın
474.141
0.0573%
Bitcoin
83306.46
1.0263%
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    Bodrum'da köpekler kafatası buldu: 4 gözaltı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tersanenin önünde köpeklerni bulduğu kafatasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 05.10.2020 - 05:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum'da köpekler kafatası buldu: 4 gözaltı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi İçmeler mevkisinde bir tersanenin önünde bulunan kafatasıyla ilgili İzmir Adli Tıp Kurumunun incelemeleri sonuçlandı.

    YAKLAŞIK 10 AYDIR KAYIP OLAN ŞAHSA AİT

    Yapılan incelemelerde, kafatası ve farklı zamanlarda bulunan bazı kemiklerin, Aralık 2019'da İçmeler mevkisinde kayıp başvurusu yapılan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olduğu belirlendi.

    Bodrum da köpekler kafatası buldu: 4 gözaltı #1

    4 ARKADAŞI GÖZALTINDA

    Olayla ilgili soruşturma yürüten Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Koran'ın arkadaşı olduğu öne sürülen 4 kişiyi ilçede gözaltına aldı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

    Bodrum da köpekler kafatası buldu: 4 gözaltı #2

    KÖPEKLER BULMUŞTU

    Bodrum'da 16 Temmuz'da bir tersanenin çalışanları, iş yerinin önünde köpeklerce bulunan kafatasıyla ilgili polis ekiplerine haber vermiş, kafatası ekipler tarafından DNA tespiti için incelemeye gönderilmişti.

    Bodrum da köpekler kafatası buldu: 4 gözaltı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir