Bodrum'da oğlunun düğününde kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Oğlunun en mutlu gününde kalp krizi geçiren 56 yaşındaki Murat Özkalp'in hayata döndürülme çabaları kameraya yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yiğit ve Hande Özkalp çifti bir otel bahçesinde yapılan düğün ile dünyaevine girdi.

Düğünün sonlarına doğru ise talihsiz bir olay yaşandı.

DAMADIN BABASI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Damadın 56 yaşındaki babası Murat Özkalp bir anda rahatsızlanarak, yere yığıldı.

İhbar üzerine düğün alanına gelen sağlık ekipleri, Özkalp'e kalp masajı yaptı, ancak hayata döndüremedi. O anlar ise bazı davetliler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren baba VİDEO