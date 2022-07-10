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- Bodrum’da orman yangını: 7 uçak müdahale etti
Bodrum’da orman yangını: 7 uçak müdahale etti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, orman ve makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı. 7 uçak ve 6 helikopter bölgedeki alevleri söndürdü.
- 10.07.2022 - 16:51
- Güncelleme : 10.07.2022 - 17:27
Muğla’nın Bodrum ilçesi Bahçekaya Mahallesi Mumcular Barajı yakınındaki orman ve makilikte, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Genel Müdürlüğü, yangına 11 dakika içinde ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini açıkladı.
7 uçak ile 6 helikopter müdahale etti
Yangının ardından bölgeye 7 uçak, 6 helikopter, 20 arazöz ve 3 dozer bölgeye sevk edildi.
DHA’nın haberine göre tarım arazilerinin de bulunduğu bölgedeki alevleri kontrol almak için karadan ve havadan müdahale edildi.
Soğutma çalışmaları başladı
Ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Bodrum’da orman yangını: 7 uçak müdahale ediyor VİDEO