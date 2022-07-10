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Bodrum’da orman yangını: 7 uçak müdahale etti

Bodrum’da orman yangını: 7 uçak müdahale etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, orman ve makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı. 7 uçak ve 6 helikopter bölgedeki alevleri söndürdü.