Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin, kontrolden çıkarak kuaför dükkanına girdiği anlar kameraya yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde bulunan veteriner kliniğine 2 köpeğini getiren 74 yaşındaki Nergis Kılınç, dönüş yapmak istediği sırada fren yerine gaza basınca otomobil bir anda hızlandı.

KUAFÖR DÜKKANINA GİRDİ

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki demir çitleri aşarak veteriner kliniğinin yanındaki kuaföre yöneldi. Otomobilin geldiğini gören 2 kişi ise kaçarak son anda kurtuldu.

Otomobil de, kuaförün vitrinine çarparak durabildi.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

Kaza sonrası her iki işletmede de büyük korku ve panik yaşandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza maddi hasarla atlatılırken, sağlık ekipleri kazazedelere sağlık kontrolü yaptı.

Bodrum'da otomobili park ederken kuaför dükkanına girdi VİDEO

"DURDURMAK İÇİN GAZA BASTIM"

Otomobilin sürücüsü Nergis Kılınç, kaza anını anlatarak, “Ayağım gazdaydı, dükkanın önüne kadar geldim. Ayağımı kaldırdım zannettim. Ondan sonra baktım, parmaklığa yaklaştım. Ya bu araba niye gidiyor diyorum? Durdurmak için daha çok bastım, araba devam etti. Köpeklerimi veterinere getirmiştim” dedi.

"BOMBA PATLADI SANDIM"

Otomobilin girdiği kuaförün işletmecisi Emine Alandağ ise “Zaten film gibiydi. Hanımefendi buraya park edecekti sanırım. Ben bomba patladı sandım ama Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Tüm cam çerçeve indi” dedi.

"SON ANDA KAÇTIK"

Kaza esnasında kuaförün önünde oturan ve canını zor kurtaran Ahmet Kaplan da, “Biz önde oturuyorduk. Hanımefendi veterinere gelmiş. Park ederken fren yerine gaza basmış. Üzerimize doğru geldi, son anda kaçtık öyle kurtulduk” dedi.