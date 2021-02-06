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- Bodrum’da otomobilin çarptığı hamile sokak köpeğinin 9 yavrusu öldü
Bodrum’da otomobilin çarptığı hamile sokak köpeğinin 9 yavrusu öldü
Bir otomobilin çarpıp kaçtığı hamile sokak köpeğinin karnında ölen 9 yavru, ameliyatla alındı. Köpeğin tedavisi ise sürüyor.
- DHA
- 06.02.2021 - 13:50
Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde, hamile sokak köpeğine, geçen perşembe günü, bir otomobil çarpıp kaçtı.
Köpeği yaralı halde bulanlar, durumu Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi.
9 YAVRUSU ÖLDÜ, TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Bölgeye gelen ekip, yaralı köpeği, Turgutreis Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi. Köpeğin öldükleri belirlenen karnındaki 9 yavru, veteriner hekimler Ayşe Elvan Canbakan ve Buse Esra Erkuşöz tarafından gerçekleştirilen ameliyatla alındı.
Köpeğin, tedavisinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.