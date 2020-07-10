Dolar
6.8657
0.067%
Euro
7.7542
0.0645%
Altın
1806.52
0.1713%
Borsa
114225.01
-1.3546%
G. Altın
398.786
0.211%
Bitcoin
63039.28
-1.0106%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C

    Bodrum'da, oyuncak bebeğin içinde kokain bulundu

    İlçede düzenlenen 2 ayrı operasyonda oyuncak bebek içerisine gizlenmiş kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.07.2020 - 12:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum'da, oyuncak bebeğin içinde kokain bulundu

    Muğla'da, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

    OYUNCAK BEBEĞİN İÇİNDEN KOKAİN ÇIKTI

    Çalışma kapsamında iki ayrı bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, toplam 115,25 gram toz esrar, 3,16 gram metamfetamin ve oyuncak bebek içerisine gizlenmiş 16,20 gram kokain ile bir hassas terazi ele geçirildi.

    Bodrum'da, oyuncak bebeğin içinde kokain bulundu #1

    4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Şüpheliler, M.G., Y.M., M.B.Ç. ve Y.Ö. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Bodrum'da, oyuncak bebeğin içinde kokain bulundu #2

    Görüş Bildir