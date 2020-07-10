Bodrum'da, oyuncak bebeğin içinde kokain bulundu

İlçede düzenlenen 2 ayrı operasyonda oyuncak bebek içerisine gizlenmiş kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

OYUNCAK BEBEĞİN İÇİNDEN KOKAİN ÇIKTI

Çalışma kapsamında iki ayrı bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, toplam 115,25 gram toz esrar, 3,16 gram metamfetamin ve oyuncak bebek içerisine gizlenmiş 16,20 gram kokain ile bir hassas terazi ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Şüpheliler, M.G., Y.M., M.B.Ç. ve Y.Ö. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.