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- Bodrum açıklarında 79 göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 79 göçmen kurtarıldı
Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen bir grup göçmenin yardımına, Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
- AA
- 09.11.2021 - 09:13
- Güncelleme : 09.11.2021 - 09:51
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz açıklarındaki teknede göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
79 GÖÇMEN KURTARILDI
Bölgeye gelen ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmeni kurtardı.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.