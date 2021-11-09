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    Bodrum açıklarında 79 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen bir grup göçmenin yardımına, Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
    • AA
    • 09.11.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 09:51
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    Bodrum açıklarında 79 göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz  açıklarındaki teknede göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    79 GÖÇMEN KURTARILDI

    Bölgeye gelen ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmeni kurtardı.

    SINIR DIŞI EDİLECEKLER

    Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Bodrum açıklarında 79 göçmen kurtarıldı #1

    Bodrum açıklarında 79 göçmen kurtarıldı #2

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