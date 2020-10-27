Bodrum'da sahte içkiden zehirlenen kadın kurtarılamadı

İnternet üzerinden satın aldığı sahte içkiyi içtikten sonra fenalaşan Yelda Dağıtman, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte içki kaynaklı ölümler 3'e yükseldi.

Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Yelda Dağıtman, 10 Ekim'de mide bulantısı ve görme bozukluğu şikayeti üzerine Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnternet üzerinden satın alıp içtiği sahte alkolden zehirlendiği belirlenen Dağıtman, tedaviye alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Dün durumu ağırlaşan Dağıtman, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Bodrum'da sahte alkol kullanımı nedeniyle daha önce Semran Başkurt (66) ve İbrahim Yanık (74) yaşamını yitirmişti.