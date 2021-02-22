Bodrum'da sahte rapor ve reçeteyle ilaç satışı yapan 5 kişi tutuklandı

Sahte rapor ve reçetelerle eczanelerden temin ettikleri uyuşturucu madde içerikli ilaçları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla’nın Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 5 şüphelinin sahte rapor ve reçetelerle eczanelerden aldıkları sentetik ecza hapı olarak bilinen uyuşturucu içerikli ilaçları sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramada, 1.850 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda sahte reçete ve rapor ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T., H.K., N.B., Z.K. ve M.Y. hakkında, 'Uyuşturucu Ticareti Yapma', kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratacak şekilde 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.