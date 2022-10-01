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    Bodrum’da sıcaklık artınca sahiller doldu

    Hava sıcaklığının 35 dereceye çıktığı Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahiller Temmuz ayını aratmadı.
    • 01.10.2022 - 16:24
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    Bodrum’da sıcaklık artınca sahiller doldu

    Türkiye’nin önemli tatil merkezlerinden Bodrum’da Ekim ayı çok sıcak başladı. İlçede hava sıcaklığı gölgede 35 derece ölçüldü.

    Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Bodrum sahilleri, yaz aylarını aratmadı.

    Tatilciler yılın son sıcaklarının tadını çıkardı

    Bursa’dan ilçeye tatile gelen Feridun Şentürk, yılın son sıcaklarının tadını çıkardığını ifade ederek, “Hava çok güzel. 2 günlüğüne buradaydım. Daha önce Kaş’taydım. Bunlar son sıcaklar. Sezonu kapatıyoruz. Bodrum her zamanki gibi güzel. Deniz, göründüğü gibi süper. Gelmek isteyen herkesi burayı tavsiye ederim” dedi.

    Kademeli olarak azalacak

    İHA'nın aktardığına göre Bodrum’da hava sıcaklığı bugünden itibaren kademeli olarak azalacak.

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