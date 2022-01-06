Bodrum'da sosyal medya davasında kan döküldü: 1 ölü

Sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret içerikli münakaşaya giren iki grubun kavgası sokağa taşındı. Alevlenen kavga sırasında bıçaklanan 2 kişiden 1'i kurtarılamadı.

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde, sosyal medyadan tartışmaya başlayan iki grup buluşma ayarladı.

Gece saatlerinde buluşan taraflar arasında başlayan kavgada bıçak çekildi.

2 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Feryat B. isimli şahıs, elindeki bıçakla Günay Durmaz'ı (21) karın boşluğundan, Veysel Kaplan'ı (18) ise karnından bıçakladı.

1 KİŞİ MÜDAHALEYE RAĞMEN CAN VERDİ

İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan turizm otelcilik lisesi mezunu Günay Durmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaplan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Savcının incelemesinin ardından Günay Durmaz'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Feryat B., Cafer Y. ve Yusuf K.'yi yakalayıp, gözaltına alındı.

BIÇAK VE MUŞTA ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, şüphelilerin üzerinde kavgada kullanılan suç aletleri, 1 bıçak ve muştayı ele geçirdi.