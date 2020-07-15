4 genç ile taksi şoförü arasında maske ve yüksek seli müzik dinleme tartışması kavgaya dönüştü. Ayağının üzerinden taksi geçen genç kız, bacağı kırılınca hastaneye kaldırıldı.

3’ü erkek biri kadın 4 kişi, Muğla’nın Bodrum ilçesi Neyzen Tevfik Fikret Caddesi Tepecik mevkisinde taksiye bindi.

Taksi sürücüsü U.K.; Emirkan Emir, Serkan Tombaş, Pınar Rüya Yener ve Berk Baran Yiğit'e, maske takmalarını konusunda uyarıda bulundu.

MÜZİĞİN SESİNİ AÇMADI, GENÇLERLE KAVGAYA TUTUŞTU

Alkollü oldukları öne sürülen yolcular, maske uyarısına aldırış etmedi bu kez de müziğin sesinin açılmasını taksiciden istedi. Taksici bu ricayı geri çevirince, yola devam edemeyeceklerini belirten yolcular, taksiden ineceklerini söyledi.

Bodrum’da taksi kadının ayağının üzerinden geçti ViDEO

KAPIYI ÇARPMA DEYİP, KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Yolculuk esnasında ön koltukta oturan Pınar Rüya Yener, iddiaya göre indiği aracın kapısını hızla çarptı. Bunun üzerine de taksi şoförü U.K., kapıyı çarpmaması yönünde uyardı ve sonrasında küfretmeye başladı.

GENÇ KADININ AYAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Küfürleri duyan Yener'in arkadaşları da taksici ile kavga etmeye başladı. Tartışmanın başlamasının ardından taksici kaçmak isterken aracı Pınar Rüya Yener'in ayağının üzerinden geçti.

AMBULANS TRAFİKTEN DOLAYI OLAY YERİNE ULAŞAMADI

Acılar içinde yerde kıvranan kadın, uzun süre yol üzerinde ambulansın gelmesini bekledi. Yoğun trafik nedeni ile olay yerine ulaşamayan ambulans, polisin Turgutreis Caddesi’nin, Hamam Sokak girişinden trafiği kesmesi ile ters yoldan olay yerine ulaşabildi. Ameliyata alınan Rüya Yener’in bacağına platin takıldı.

Yener olayı söyle anlattı:

“Arkadaşlarımızla birlikte taksiye binmiştik. Taksi şoföründen müziğin sesini açmasını istedik. 'Müziğin sesini açamam' diyerek bize yüksek seste tepki verince, ‘bizi müsait bir yerde indirir misin’ dedik. Araçtan tam ben indiğim esnada argo kelimelerle, küfürler ederek hakaret etmeye başladı. O sırada ben de arkadaşım ile birlikte ‘nasıl böyle bir şey dersin’ diye tepki gösterince, arkadaşıma tokat attı. Ben de onları ayırayım derken, benim camı tuttuğumu görünce arabayı hızlı bir şekilde sürdü. Hem arkadaşımı dövmek için hem de beni yerde sürüklemek için yaptı bunu.”





“HAYALLERİM SUYA DÜŞTÜ”

Kaval kemiğinde kırık olduğunu ve bacağında platin takıldığını ifade eden Pınar Rüya Yener, “Benim hayalim, manken olmaktı. Ben sadece hayallerime doğu yürümek istedim. Ama ben bu şekilde manken olamam, hayallerime yürüyemem. Şu an bacağımın içerisinde büyük bir platin var. İnsanların hayallerini öfkelerine yenik düşerek bu şekilde mahvedemezler. Ben hayallerime nasıl yürüyeceğim.” diyerek taksiciden şikayetçi oldu.

“KÜFÜRLER VE HAKARETLER ETTİ”

Takside bulunan Emirkan Emir ise taksicinin tepkisiyle karşılaştıklarını dile getirerek, “Taksiye bindikten sonra taksi şoförüne müziğin sesini açmasını söyledik. Bize müziğin sesini açamayacağını söyledi. Tekrar müziğin sesini açmasını söylediğimizde size müziğin sesini açamayacağımı söyledim, sizi takside indireyim mi dedi. Biz de bu durumdan rahatsız olduk. Arkadaşımız taksiden inmek istediğini söyledi. İnerken kız arkadaşım, taksinin kapısını biraz sert kapattı. Taksi şoförü tarafından küfürler ve hakaretler edildi. Arkadaşımıza tokat atan taksiciye arkadaşımız da karşılık verdi. Kız arkadaşım daha sonra kapıyı tuttu. Bir anda sürüklenmeye başladı. Düştü ve ayağının üzerinden geçti araba.” dedi.

TAKSİCİ TAM TERSİNİ SÖYLEDİ

Olayların çarpıtıldığını ve asıl mağdurun kendisi olduğunu ifade eden taksi şoförü U.K. “Gençler arabaya maskesiz bindi. Maske vermek istedim almadılar, ardından teybin sesini açmaya başladılar ben de teybin sesi söyleyin ben açarım dedim. Ardından bana hakaret ettikleri, inmek istediklerini söyleyince ben de arabayı kenara çektim ve indiler. Taksi metre 20 lira yazmıştı ben parayı alırken gençlerden bir bana yumruk attı. Bir anda tüm gençler üzerime yürüdü. Bana vurmaya başladılar. O arada arka kapıyı açan genç kızı görmedim. Aracı sürmeye başlayınca kadının yere düştüğünü gördüm.” şeklinde konuştu.