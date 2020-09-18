Dolar
7.5728
0.3458%
Euro
8.9673
0.1496%
Altın
1947.11
0.1501%
Borsa
1112.22
0.1404%
G. Altın
474.49
0.5867%
Bitcoin
83018.7
0.4388%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Bodrum'da yokuş çıkan tırdan ayrılan dorse, otomobillere ve iş yerine çarptı

    Feci kaza sonrası sürücü şoke olurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • AA
    • 18.09.2020 - 16:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum'da yokuş çıkan tırdan ayrılan dorse, otomobillere ve iş yerine çarptı

    Ali A. yönetimindeki 48 ABM 263 plakalı tırın 48 U 4463 plakalı dorsesi, Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Şeyhülislam Ömer Efendi Caddesi'nde yokuş çıktığı sırada, bağlı bulunduğu yerden ayrıldı.

    Bir süre yolda yokuşta sürüklenen dorse, park halindeki iki otomobile ardından da bir iş yerinin duvarına çarparak durdu.

    Kazada, park halindeki 48 VE 443 plakalı otomobilin sürücüsü Salim Akdeniz yaralandı.

    Bodrum'da yokuş çıkan tırdan ayrılan dorse İZLE

    SÜRÜCÜ ŞOKE OLDU

    Akdeniz, bölgeye sevk edilen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçlarda ve iş yerinin duvarında hasar oluştu.

    Kazayı görenlerden Erkan Yıldız, dorsenin büyük bir gürültüyle iş yerinin duvarına çarptığını, yaralanan otomobil sürücüsünün kısa süreli şok yaşadığını ifade etti.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Bodrum da yokuş çıkan tırdan ayrılan dorse, otomobillere ve iş yerine çarptı #1

    Bodrum da yokuş çıkan tırdan ayrılan dorse, otomobillere ve iş yerine çarptı #2

    Bodrum da yokuş çıkan tırdan ayrılan dorse, otomobillere ve iş yerine çarptı #3

    Bodrum da yokuş çıkan tırdan ayrılan dorse, otomobillere ve iş yerine çarptı #4

    Bodrum da yokuş çıkan tırdan ayrılan dorse, otomobillere ve iş yerine çarptı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir