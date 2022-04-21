Bodrum'daki Nevruz kutlamasında PKK propagandasına 8 gözaltı

Bodrum ilçesindeki Nevruz kutlamalarında PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan 6 şüpheli, emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan kişiler emniyet güçlerince tespit edildi.

Şüphelilere yönelik bu sabah önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgütsel eşyalar ele geçirildi

DHA'nın haberine göre; Baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirilirken, 8 şüpheli de gözaltına alındı.

8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Polisteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polisin aynı konuda 5 ve 13 Nisan'da yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.









