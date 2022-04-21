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    Bodrum'daki Nevruz kutlamasında PKK propagandasına 8 gözaltı

    Bodrum ilçesindeki Nevruz kutlamalarında PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan 6 şüpheli, emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.
    • 21.04.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 17:57
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    Bodrum'daki Nevruz kutlamasında PKK propagandasına 8 gözaltı

    Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan kişiler emniyet güçlerince tespit edildi.

    Şüphelilere yönelik bu sabah önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Örgütsel eşyalar ele geçirildi

    DHA'nın haberine göre; Baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirilirken, 8 şüpheli de gözaltına alındı.

    8 şüpheli adliyeye sevk edildi

    Polisteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    Polisin aynı konuda 5 ve 13 Nisan'da yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

    Bodrum daki Nevruz kutlamasında PKK propagandasına 8 gözaltı #1

    Bodrum daki Nevruz kutlamasında PKK propagandasına 8 gözaltı #2

    Bodrum daki Nevruz kutlamasında PKK propagandasına 8 gözaltı #3

    Bodrum daki Nevruz kutlamasında PKK propagandasına 8 gözaltı #4


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