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    Boğaz’da yine yat partisi: Yasağa uymayanlar doyasıya eğlendi

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında müzikli her türlü eğlencenin yasaklanmasına rağmen, İstanbul Boğazı'nda lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü partisi düzenlendi.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 14:06
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    Boğaz’da yine yat partisi: Yasağa uymayanlar doyasıya eğlendi

    İstanbul Boğazı'nda geçtiğimiz hafta lüks bir yatta düzenlenen doğum günü partisinin görüntüleri, sosyal medyada yayınlandı.

    Veronica isimli bir kadının 22 yaşına girmesi nedeniyle düzenlenen partide her yer balonlarla donatılırken, bir teknenin üzerindeki dev balona Veronica yazıldı ve lazer gösterisi yapıldı.

    DANSÇI KADINLAR DA VARDI

    Davetliler için hazırlanan bir diğer sürprizde ise dansçı kadınlar çeşitli figürler sergiledi. Doğum günü partisine katılanların maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

    İstanbul Boğazı'nda yatta sosyal mesafesiz doğum günü partisi İZLE

    Boğaz’da yine yat partisi: Yasağa uymayanlar doyasıya eğlendi #1

    Boğaz’da yine yat partisi: Yasağa uymayanlar doyasıya eğlendi #2

    Boğaz’da yine yat partisi: Yasağa uymayanlar doyasıya eğlendi #3

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