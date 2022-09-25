Boğaz'daki eğlence teknelerinde denetim

İstanbul Boğazı'nda eğlence teknelerine yönelik asayiş ve ses denetiminde nargile ve sigara içilmesine izin veren işletmelere ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, boğazdaki gezi teknelerine yönelik "Genel asayiş ve ses denetimi" gerçekleştirdi.

Ekipler, Boğaz hattında bulunan eğlence teknelerine, tekne ile yanaşarak tek tek evraklarını kontrol etti. Yüksek ses kontrolü yapan ekipler, tekne içerisinde sigara ve nargile içilmemesi yönünde işletme sahiplerini uyararak, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguladı.

Ekipleri görünce nargileleri kaçırdılar

DHA'nın haberine göre denetimler sırasında ekipleri gören işletme görevlileri, nargileleri kaçırdılar. Görevlilerin nargileleri kaçırma anları görüntülere yansırken, bu durumu gören ekipler ise teknelerin farklı noktalarında arama yaptı. Ekipler, gizlenen nargileleri bularak ceza uyguladı. Denetimler sürerken, bazı müşterilerin sigara ve nargile içmeye devam etmesi dikkat çekti.

Kurallara uymayan teknelere ceza

Yapılan denetimlerde, kapalı alanlarda sigara içilmesine müsaade eden 2 yüzer tesis işletmesine, kapalı alanlarda bulundurulması ve sunulması yasak olan nargile içilmesine müsaade eden 1 yüzer tesis işletmesine idari para cezası uygulanırken, sigara içen 3 yabancı uyruklu kişiye de idari para cezası kesildi.

Ayrıca 2 yüzer tesis işletmesine de 3 sigortasız yabancı işçi çalıştırmaktan idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında 60 kişiye Genel Bilgi Taraması(GBT) yapılırken, bu kişilerle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.





















