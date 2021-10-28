Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, son yolculuğuna uğurlandı

Erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından vahşice öldürülen Şebnem Şirin'in ailesi, cenaze töreninde zor anlar yaşadı.

Denizli'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen 25 yaşındaki Şebnem Şirin için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Şebnem Şirin’in cenazesi, sabah saatlerinde morgdan alınarak törenin yapılacağı Pamukkale ilçesindeki Ulucami’ye getirildi.

Şebnem’in üzeri eşarp örtülü tabutu, namaz sonrası cenaze aracına omuzlarda taşındı.

ANNE İLE BABANIN FERYADI YÜREK YAKTI: BIRAKAMAM KIZIMI

Ayakta durmakta güçlük çekmesine rağmen kızının tabutunu bir an olsun bırakmayan baba Halil Şirin, “Bırakmam, bırakamam kızımı. Hakım helal olsun, helal olsun.” diyerek gözyaşı döktü.

Yakınlarının desteğiyle kızının tabutunu takip eden acılı anne Pervin Tokat’ın, “O genç kardeşiniz benim kızımdı. Haberini yaparsın Ayhan abisi.” sözleri, törene katılan herkesi ağlattı.

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından Şebnem Şirin’in cenazesi toprağa verilmek üzere Güney ilçesine doğru yola çıktı. Törene katılan kadınlar, cenazenin uğurlanmasının ardından kadın cinayetlerine tepki göstermek için kısa süreli oturma eylemi gerçekleştirdi.

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